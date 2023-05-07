Над Киевом сбили вражеский разведывательный беспилотник

В ночь на 7 мая в воздушном пространстве столицы был сбит российский разведывательный БПЛА.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате уничтожения беспилотника пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются.

"Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!", - подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Заметим, что ночью 4 мая силами ПВО все вражеские БПЛА над Киевом были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, без ущерба для людей и серьезных повреждений инфраструктуры города.

Напомним, 3 мая россияне выпустили по Киеву дроны-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все БПЛА.

Первого мая в КМВА сообщили о безуспешной воздушной атаке оккупантов по Киеву, рашисты еще раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.