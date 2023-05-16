"Укрзалізниця" відновлює рух потягів через Хмельницьку область

"Укрзалізниця" отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Усі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 13 травня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в одній із громад поблизу Хмельницька. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.

Також через обстріл була пошкоджена залізнична колія і низка потягів курсувала ззатримками та в об'їзд.