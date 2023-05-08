Из-за аварии на венгерской железной дороге задерживаются украинские пассажирские поезда

В Венгрии на путях произошло транспортное происшествие — поезд сошел с рельсов. В связи с этим украинские беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 7 мая опаздывают на 6 часов.

Об этом 8 мая сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По прибытии на станцию Чоп вагоны включат в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу не 8, а 9 мая в составе поезда №750.

Как выяснилось, утром 7 мая в Венгрии 9 вагонов 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajduhadház.

"В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, следовательно возобновление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день. Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути", — рассказали в УЗ.

Фото: УЗ

Напомним также, что беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена начал курсировать 24 апреля. После прохождения погранично-таможенного контроля можно, в частности, продолжить поездку на поезде №750 Ужгород — Киев, прибывающий в Чоп в 5:19 и остановку в Мукачево в 6:48 — 6:53, Львове в 11:00 - 11: 23, а в Киев прибывает в 18.30.