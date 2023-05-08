Через аварію на угорській залізниці затримуються українські пасажирські потяги

В Угорщині на коліях сталася транспортна подія — потяг зійшов з рейок. У зв'язку з цим українські безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин.

Про це 8 травня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Після прибуття на станцію Чоп вагони включать до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і вони прибудуть до столиці не 8, а 9 травня у складі поїзда №750.

Як з'ясувалось, вранці 7 травня в Угорщині 9 вагонів 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

"Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день. Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі", — розповіли в УЗ.

Фото: УЗ

Нагадаємо також, що безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень почав курсувати 24 квітня. Після проходження прикордонно-митного контролю можна, зокрема, продовжити подорож на поїзді №750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 5:19 та має зупинку в Мукачеві о 6:48 — 6:53, Львові об 11:00 - 11:23, а до Києва прибуває о 18:30.