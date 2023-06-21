Австрийские железные дороги оперативно вернули беспересадочный вагон Чоп - Вена

Австрийские федеральные железные дороги оперативно возобновили курсирование беспересадочного вагона №430 Чоп-Вена. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена — Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 2:28), а с завтрашнего дня — на обратном маршруте Чоп — Вена. Расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 3:28, прибытие в Вену в 11:21", - говорится в нем.

Напомним, что о срочной отмене курсирования указанного беспересадочного вагона сообщалось лишь накануне. В УЗ говорили, что это сделано "для проведения технического обслуживания подвижного состава".

Восстановление движения планировалось с 4 июля на маршруте Вена — Чоп и с 5 июля в обратном направлении. В то же время курсирование поездов Чоп - Захонь и Захонь - Вена с тем же расписанием остается неизменным.

Таким образом, фактических изменений для пассажиров, купивших соответствующие билеты, все равно не предполагалось - речь шла лишь о дополнительной пересадке на этом маршруте вместо перемещения по нему в одном и том же вагоне.

Напомним, что беспересадочный вагон Чоп – Вена запустили с 24 апреля. Его расписание подстроено под поезд №749/750 Киев – Ужгород – Киев, проходящий через Чоп.