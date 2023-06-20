Австрия отменила беспересадочный вагон Чоп - Вена на две недели: что делать пассажирам

Австрийские федеральные железные дороги неожиданно приостановили эксплуатацию беспересадочного вагона Чоп – Вена, но на возможность воспользоваться маршрутом для пассажиров с соответствующими билетами это не повлияет, сообщают в "Укрзализныце".

"Коллеги из австрийских железных дорог сообщают о срочной отмене с сегодняшнего дня беспересадочного вагона №430 Чоп — Вена — Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава. Следовательно, возобновление движения запланировано с 4 июля на маршруте Вена — Чоп и с 5 июля в обратном направлении", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что пассажиры с билетами на даты до 4 и 5 июля соответственно смогут добраться до необходимых станций без доплат и покупки новых билетов, причем без изменений во времени прибытия и отправления.

Для этого их по имеющимся билетам будут пускать на поезд между пограничными станциями Чоп и Захонь (отправление в 3:28). По прибытии через 18 минут на венгерскую станцию нужно будет лишь пересесть на поезд №140 "Хортобадь" Захонь - Вена. Он отправляется в 4:05 и прибывает в Вену в 11:21.

В обратном направлении соответствующий поезд №149 отправляется из Вены в 16:42, прибывая в Захонь в 0:06. Там нужно будет пересесть на поезд в Чоп, который отправляется в 1:10. Прибывает на украинскую станцию он в 2:28 уже по украинскому времени.

Таким образом, речь идет лишь о дополнительной пересадке на этом маршруте вместо перемещения по нему в одном и том же вагоне. В УЗ извиняются за неудобства, добавляя, что "работают с иностранными коллегами для предотвращения подобных ситуаций в будущем".

Напомним, что беспересадочный вагон Чоп - Вена запустили с 24 апреля. Его расписание подстроено под поезд №749/750 Киев – Ужгород – Киев, проходящий через Чоп.