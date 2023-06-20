Австрія скасувала безпересадковий вагон Чоп - Відень на два тижні: що робити пасажирам

Австрійські федеральні залізниці неочікувано призупинили експлуатацію безпересадкового вагону Чоп - Відень, але на можливість скористатися маршрутом для пасажирів з відповідними квитками це не вплине, повідомляють в "Укрзалізниці".

"Колеги з австрійських залізниць повідомляють про термінове скасування відсьогодні безпересадкового вагону №430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відтак, відновлення руху заплановане з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири з квитками на дати до 4 та 5 липня відповідно зможуть дістатись необхідних станцій без жодних доплат та купівлі нових квитків, причому без змін у часі прибуття та відправлення.

Для цього їх на наявними квитками пускатимуть на поїзд між прикордонними станціями Чоп та Захонь (відправлення о 3:28). Після прибуття через 18 хвилин на угорську станцію треба буде лиш пересісти на поїзд №140 "Хортобадь" Захонь - Відень. Він відправляється о 4:05 та прибуває до Відня об 11:21.

У зворотному напрямку відповідний поїзд №149 відправляється з Відня о 16:42, прибуваючи у Захонь о 0:06. Там треба буде пересісти на поїзд до Чопа, що відправляється о 1:10. Прибуває на українську станцію він о 2:28 вже за українським часом.

Таким чином, ідеться лише про додаткову пересадку на цьому маршруті замість переміщення ним в одному й тому самому вагоні. В УЗ перепрошують за незручності, додаючи, що "працюють з іноземними колегами задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому".

Нагадаємо, що безпересадковий вагон Чоп - Відень запустили з 24 квітня. Його розклад підлаштований під поїзд №749/750 Київ - Ужгород - Київ, що проходить через Чоп.