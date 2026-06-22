Без електроенергії залишилися споживачі семи областей: де немає світла

22 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській, Донецькій та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У відомстві зауважують, що найскладнішою наразі є ситуація на Донеччині та Херсонщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Також на Сумщині під час ліквідації наслідків ворожої дронової атаки внаслідок повторного удару поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 22 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.