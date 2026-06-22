Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Без електроенергії залишилися споживачі семи областей: де немає світла

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 7 областях / Depositphotos

22 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській, Донецькій та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

 У відомстві зауважують, що найскладнішою наразі є ситуація на Донеччині та Херсонщині, де через пошкодження енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів. 

Також на Сумщині під час ліквідації наслідків ворожої дронової атаки внаслідок повторного удару поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 22 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Автор:
Світлана Манько