Понад 250 000 грн на високотехнологічний такмед: ПУМБ передав кошти на закупівлю касет для підігріву крові

Цифрова благодійність у дії: банк ПУМБ звітує про перші результати оновленого проєкту "Не просто скіни" та передає БФ "Солом’янські котики" 254 752 грн. Ці кошти конвертують у високотехнологічне обладнання для переливання крові прямо на полі бою – зокрема, у розхідники для нагрівання крові, які рятують бійців у найкритичніших станах.

Лише за квітень користувачі мобільного застосунку ПУМБ встановили 7927 благодійних скінів, згенерувавши 79 270 грн. Ці кошти об’єднали із залишків минулого року (175 820 грн) та спрямували на закриття перших критичних потреб фронту. Завдяки цьому великому траншу на суму 254 752 грн бойові медики вже отримують:

46 систем нагріву для портативних підігрівачів Belmont Buddy Lite ;

30 систем нагріву для апаратів Ranger 3М ;

12 унікальних триканальних касет для стаціонарних інфузійних помп Belmont Rapid Infuser.

Ініціатива не зупиняється: протягом травня клієнти банку оновили дизайн карток ще 8 081 раз, додавши до благодійної скарбнички ще 80 810 грн. Просто зараз команда БФ "Солом’янські котики" акумулює нові специфічні запити від підрозділів на передовій, аби максимально ефективно конвертувати травневий транш у наступну партію життєво важливого такмеду.

Спецзапит від фронту: швидкість, що дорівнює виживанню

Запит на обладнання надійшов від Першого окремого медичного батальйону, Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" та 66-го військового мобільного госпіталю. Медикам, які працюють на догоспітальному етапі, особливо потрібні касети до апаратів Belmont Rapid Infuser. Це обладнання "найвищого пілотажу", яке застосовують при масивних крововтратах, коли рахунок йде на секунди.

Його головна перевага – колосальна швидкість: пристрій здатен вливати та миттєво підігрівати кров із холодильника (з 4 °C до температури тіла) зі швидкістю до 1 літра за хвилину. Перші ж краплі на виході у вену вже теплі, що нівелює ризик смертельно небезпечного переохолодження пораненого військового.

Одна така триканальна касета коштує 11 830 грн, але саме вона дозволяє виграти час у боротьбі за життя.

Як можна й надалі конвертувати кліки у такмед

Механіка проєкту "Не просто скіни" доводить: допомагати армії можна просто й системно. Клієнти банку щомісяця змінюють благодійний дизайн своєї картки в мобільному застосунку, а ПУМБ передаватиме кошти на закупівлі для парамедиків. Кожні 200 завантажених скінів – це одна оплачена базова касета для підігріву крові.

Відстежувати прогрес проєкту та кількість придбаного обладнання можна безпосередньо на сторінці lifesavingmerch.com.ua/skins. Крім того, серед усіх учасників щомісяця розігрують благодійний мерч – футболки, шопери та лонгсліви.

Змінюйте скіни у застосунку ПУМБ, підтримуйте наше військо та допомагайте рятувати тих, хто захищає країну!

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