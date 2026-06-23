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В Україні продовжують падати ціни на пшеницю: аналітики назвали причини

пшениця
Ціни на пшеницю в Україні знову впали / Depositphotos

На українському ринку пшениці зберігається чітка знижувальна цінова динаміка. Українські порти знижують доларові ціни на пшеницю через падіння попиту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

Головними факторами тиску на вартість зернової залишаються негативні тенденції на експортному ринку, а також помітне послаблення попиту з боку внутрішніх переробників та трейдерів.

На ринку фіксуються лише поодинокі угоди за максимальними або наближеними до них цінами — їх укладають поодинокі покупці, яким необхідно терміново сформувати додаткові обсяги сировини.

За даними аналітиків, внутрішні ціни попиту на базисі СРТ наразі зафіксувалися у таких діапазонах:

  • Пшениця 2 класу: 9 600 – 11 000 грн/т;
  • Фуражна пшениця: 9 000 – 10 500 грн/т.

В українських портах вартість як продовольчої, так і фуражної пшениці просіла на 2–5 USD/т. Наразі експортні ціни на умовах СРТ-порт озвучуються в межах:

  • Продовольча пшениця: 210 – 217 USD/т;
  • Фуражний зернопакет: 201 – 208 USD/т.

Зауважимо, Україна експортує більше зерна попри неврожай. За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб