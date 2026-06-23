- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и Румыния продолжили работу пункта "Дьяковцы – Раковец" для больших автобусов
Украина и Румыния еще на три месяца продлили разрешение на движение автобусов большой вместимости через пункт пропуска "Дьяковцы – Раковец" вне зависимости от их габаритов. Это позволит снизить очереди на границе в пиковый летний период пассажиропотока.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
"Дьяковцы" - новый круглосуточный пункт пропуска, способный разгрузить другие пограничные направления.
По его словам, украинская сторона совместно с румынскими партнерами координирует этот вопрос с сентября прошлого года. Тогда впервые согласовали открытие пункта для больших автобусов. Процедуру продолжения инициируют краткими циклами, поскольку с румынской стороны границы существуют инфраструктурные ограничения, которые пока не разрешают ввести такой режим на постоянной основе.
Текущее продление возможности спокойного проезда пассажиров рассчитано до конца сентября благодаря сотрудничеству с Министерством развития Румынии.
Перевозчикам необходимо учитывать обязательное условие: все автобусы должны быть зарегистрированы в системе "Евчера". Без записи в электронной очереди оформить выезд с территории Украины невозможно.
Перспективной целью взаимодействия с румынской стороной является перевод пункта пропуска "Дяковцы" на постоянный режим работы для автобусов любого размера.
Справочно
Пункт пропуска "Дьяковцы - Раковец" расположен в Черновицкой области на границе с Румынией. Его официальное открытие состоялось в феврале 2023 года для пешеходного и автомобильного сообщения, включая автобусы и грузовики с допустимым максимальным весом до 3,5 тонн.
Напомним, на пункте пропуска "Порубное - Сирет" на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала.