Україна та Румунія продовжили роботу пункту "Дяківці – Раковець" для великих автобусів

Україна та Румунія ще на три місяці продовжили дозвіл на рух автобусів великої місткості через пункт пропуску "Дяківці – Раковець" незалежно від їхніх габаритів. Це дозволить зменшити черги на кордоні в піковий літній період пасажиропотоку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Дяківці" є новим цілодобовим пунктом пропуску, спроможним розвантажити інші прикордонні напрямки.

За його словами, українська сторона спільно з румунськими партнерами координує це питання з вересня минулого року. Тоді вперше погодили відкриття пункту для великих автобусів. Процедуру продовження ініціюють короткими циклами, оскільки з румунського боку кордону існують інфраструктурні обмеження, які поки що не дозволяють запровадити такий режим на постійній основі.

Поточне продовження можливості спокійного проїзду пасажирів розраховане до кінця вересня завдяки співпраці з Міністерством розвитку Румунії.

Перевізникам необхідно враховувати обов'язкову умову: всі автобуси мають бути зареєстровані у системі "єЧергу". Без наявності запису в електронній черзі оформити виїзд із території України неможливо.

Перспективною метою взаємодії з румунською стороною є переведення пункту пропуску "Дяківці" на постійний режим роботи для автобусів будь-якого розміру.

Довідково

Пункт пропуску "Дяківці – Раковець" розташований у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Його офіційне відкриття відбулося у лютому 2023 року для пішохідного та автомобільного сполучення, включаючи автобуси та вантажівки з допустимою максимальною вагою до 3,5 тонн.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Порубне – Сірет" на українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу.