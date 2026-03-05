- Категория
Цены на топливо 5 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 5 марта 2026 (четверг), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,30 грн (+62 коп)
|А-95
|68,28 грн (+1,08 грн)
|А-92
|65,51 грн (+1,73 грн)
|ДТ
|68,95 грн (+1,56 грн)
|Газ
|40,23 грн (+26 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|70,99
|41,99
|UPG
|70,90
|67,90
|67,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|70,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|68,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|70,70
|41,41
|AMIC
|70,54
|67,88
|69,04
|40,08
|БРСМ-Нафта
|65,72
|66,99
|37,95
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал контроль на рынке светлых нефтепродуктов после того, как в первые дни марта 2026 г. в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.