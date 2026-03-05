Цены на топливо 5 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 5 марта 2026 (четверг), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 72,30 грн (+62 коп) А-95 68,28 грн (+1,08 грн) А-92 65,51 грн (+1,73 грн) ДТ 68,95 грн (+1,56 грн) Газ 40,23 грн (+26 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 70,99 41,99 UPG 70,90 67,90 67,90 40,23 WOG 73,99 70,99 70,99 41,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 70,70 41,41 AMIC 70,54 67,88 69,04 40,08 БРСМ-Нафта 65,72 66,99 37,95

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал контроль на рынке светлых нефтепродуктов после того, как в первые дни марта 2026 г. в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.