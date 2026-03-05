Ціни на пальне 5 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 5 березня 2026 року (четвер), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,30 грн (+62 коп) А-95 68,28 грн (+1,08 грн) А-92 65,51 грн (+1,73 грн) ДП 68,95 грн (+1,56 грн) Газ 40,23 грн (+26 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 70,99 41,99 UPG 70,90 67,90 67,90 40,23 WOG 73,99 70,99 70,99 41,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 70,70 41,41 AMIC 70,54 67,88 69,04 40,08 БРСМ-Нафта 65,72 66,99 37,95

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контроль на ринку світлих нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.