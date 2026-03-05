- Категорія
Ціни на пальне 5 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 березня 2026 року (четвер), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|72,30 грн (+62 коп)
|А-95
|68,28 грн (+1,08 грн)
|А-92
|65,51 грн (+1,73 грн)
|ДП
|68,95 грн (+1,56 грн)
|Газ
|40,23 грн (+26 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|70,99
|41,99
|UPG
|70,90
|67,90
|67,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|70,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|68,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|70,70
|41,41
|AMIC
|70,54
|67,88
|69,04
|40,08
|БРСМ-Нафта
|65,72
|66,99
|37,95
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контроль на ринку світлих нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.