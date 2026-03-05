Голова "Нафтогазу" запевнив, що паніки на паливному ринку України немає

На українському паливному ринку немає панічних настроїв, незважаючи на зростання цін через глобальні ринкові коливання.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Український паливний ринок стабільний

Корецький повідомив, що через конфлікт на Близькому Сході ціни на пальне в Україні зросли приблизно на 6 гривень за літр. Водночас він наголосив, що головним пріоритетом залишається безперебійне постачання нафтопродуктів на український ринок і запевнив: панічних настроїв серед споживачів наразі немає.

За його словами, нині головне завдання, як і в усіх європейських країнах, так і в Україні, - забезпечити безперебійне постачання нафтопродуктів. Він підкреслив, що подібні кризи вже виникали під час пандемії коронавірусу та на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також він запевнив, що державна компанія "Укрнафта" стане орієнтиром для встановлення справедливої ціни на пальне у кризовий період.

"Компанія до мінімуму зменшить додатково націнку будь-яку, яка тільки дозволяє покривати витрати для того, щоб плавно і спокійно пройти цей складний період. Тому забезпечення нафтопродуктів в плановому режимі. Ми бачимо, всі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це такий шоковий панічний настрій... З цього приводу проблем ніяких немає", - підсумував Корецький.

Нагадаємо, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Також Антимонопольний комітет України розпочав перевірку причин підвищення цін на автозаправках на початку березня 2026 року.