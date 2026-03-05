Запланована подія 2

Ціни на бензин: "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальними націнками

"Укрнафта" скорочує націнку на пальне
Пальне на АЗС "Укрнафта" подешевшає / Depositphotos

На АЗС “Укрнафта” пальне продаватиметься з мінімальними націнками, щоб уникнути панічних настроїв і забезпечити безперебійне постачання бензину.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького. 

Про ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні зростають не лише через внутрішні фактори, а й через глобальні коливання на світових ринках.

Корецький повідомив, що державна компанія "Укрнафта" зменшить націнку на пальне до мінімуму, щоб забезпечити справедливу ціну та плавно пройти кризовий період. Він додав, що головне завдання -  уникнути перебоїв у постачанні через збої глобальних логістичних ланцюгів, а українська система постачання пального є однією з найбільш диверсифікованих у світі.

За словами Корецького, зростання продажів пального пов’язане з панічними настроями споживачів.

Станом на 5 березня середня ціна на бензин А-95 піднялася на 1,08 грн до 68,28 грн/л, а дизельне пальне — на 1,55 грн до 68,95 грн/л.

Нагадаємо,  голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Антимонопольний комітет України розпочав перевірку причин підвищення цін на автозаправках на початку березня 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько