Цены на бензин: "Укрнафта" будет продавать топливо с минимальными наценками

На АЗС "Укрнафта" горючее будет продаваться с минимальными наценками во избежание панических настроений и обеспечить бесперебойные поставки бензина.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

О ценах на горючее

Цены на топливо в Украине растут не только из-за внутренних факторов, но и из-за глобальных колебаний на мировых рынках.

Корецкий сообщил, что государственная компания "Укрнафта" снизит наценку на топливо до минимума, чтобы обеспечить справедливую цену и плавно пройти кризисный период. Он добавил, что главная задача - избежать перебоев в снабжении из-за сбоев глобальных логистических цепей, а украинская система снабжения топливом является одной из самых диверсифицированных в мире.

По словам Корецкого, рост продаж горючего связан с паническими настроениями потребителей.

По состоянию на 5 марта средняя цена на бензин А-95 поднялась на 1,08 до 68,28 грн/л, а дизельное топливо — на 1,55 до 68,95 грн/л.

Напомним, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей.

Антимонопольный комитет Украины приступил к проверке причин повышения цен на автозаправках в начале марта 2026 года.