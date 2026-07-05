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Ціни на фуражний ячмінь нового врожаю в Україні різко знизилися

ячмінь
Активний збір урожаю знижує ціни на ячмінь / Freepik

Ціни на фуражний ячмінь нового врожаю в Україні продовжують знижуватися. Станом на 3 липня закупівельні ціни становили переважно 8 000-9 500 грн за тонну на умовах СРТ, що на 100-500 грн менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "АПК-Інформ".

Зниження цін пов'язують з активним просуванням збиральної кампанії та збільшенням пропозиції зерна на внутрішньому ринку.

Водночас попит з боку більшості споживачів залишається стриманим.

На цінову динаміку також впливає ситуація на експортному напрямку.

Додамо, станом на кінець червня закупівельні ціни на фуражний ячмінь були в діапазоні 9600–9800 грн/т або 190–193 дол./т з доставкою до чорноморських портів.

Автор:
Тетяна Гойденко