Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Наличный курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,17

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на фуражный ячмень нового урожая в Украине резко снизились

ячмень
Активный сбор урожая снижает цены на ячмень / Freepik

Цены на фуражный ячмень нового урожая в Украине продолжают снижаться. По состоянию на 3 июля закупочные цены составляли преимущественно 8000-9500 грн за тонну на условиях СРТ, что на 100-500 грн меньше, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "АПК-Информ".

Снижение цен связывается с активным продвижением уборочной кампании и увеличением предложения зерна на внутреннем рынке.

В то же время, спрос со стороны большинства потребителей остается сдержанным.

На ценовую динамику также оказывает влияние ситуация на экспортном направлении.

По состоянию на конец июня закупочныецены на фуражный ячмень были в диапазоне 9600–9800 грн/т или 190–193 долл./т с доставкой в черноморские порты.

Автор:
Татьяна Гойденко