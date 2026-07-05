Цены на фуражный ячмень нового урожая в Украине резко снизились

Цены на фуражный ячмень нового урожая в Украине продолжают снижаться. По состоянию на 3 июля закупочные цены составляли преимущественно 8000-9500 грн за тонну на условиях СРТ, что на 100-500 грн меньше, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "АПК-Информ".

Снижение цен связывается с активным продвижением уборочной кампании и увеличением предложения зерна на внутреннем рынке.

В то же время, спрос со стороны большинства потребителей остается сдержанным.

На ценовую динамику также оказывает влияние ситуация на экспортном направлении.

По состоянию на конец июня закупочныецены на фуражный ячмень были в диапазоне 9600–9800 грн/т или 190–193 долл./т с доставкой в черноморские порты.