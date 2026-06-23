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На границе со Словакией замедлят пропуск граждан: названы даты и причина

Пункт пропуска "Малые Селменцы – Велькое Слеменце"
Пункт пропуска "Малые Селменцы – Велькое Слеменце" / Суспільне

На украинско-словацкой границе временно изменится режим работы одного из пунктов пропуска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

С 25 по 27 июня 2026 года в международном пункте пропуска "Малые Селменцы - Великие Слеменцы" частично замедлят таможенные и пограничные процедуры.

Причина ограничений и деталей работ

Временные неудобства связаны с проведением плановой модернизации таможенно-пограничной инфраструктуры. В частности, в указанный период специалисты будут выполнять:

  • монтажные работы непосредственно на территории КПП;
  • временное переподключение инженерных сетей.

Через технические работы оформление и пропуск граждан через границу будут осуществляться с задержками. Полноценный и быстрый пропуск возобновится сразу же после завершения монтажа.

Пограничники и таможенники просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на участке границы со Словакией во избежание очередей.

Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.

Автор:
Татьяна Бессараб