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На кордоні зі Словаччиною уповільнять пропуск громадян: названо дати та причину

Пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце"
Пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце" / Суспільне

На українсько-словацькому кордоні тимчасово зміниться режим роботи одного з пунктів пропуску.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

З 25 по 27 червня 2026 року у міжнародному пункті пропуску "Малі Селменці – Велькі Слеменці" частково уповільнять митні та прикордонні процедури.

Причина обмежень та деталі робіт

Тимчасові незручності пов'язані з проведенням планової модернізації митно-прикордонної інфраструктури. Зокрема, у зазначений період фахівці виконуватимуть:

  • монтажні роботи безпосередньо на території КПП;
  • тимчасове перепідключення інженерних мереж.

Через технічні роботи оформлення та пропуск громадян через кордон здійснюватиметься із затримками. Повноцінний та швидкий пропуск відновиться одразу після завершення монтажу.

Прикордонники та митники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску на ділянці кордону зі Словаччиною для уникнення черг.

Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.

Автор:
Тетяна Бесараб