В России замораживают новостройки: покупатели подают в суд на крупнейшего застройщика

Российский строительный сектор вошел в глубокую стагнацию и терпит убытки из-за затяжной войны против Украины, высокой стоимости кредитов и отмены госсубсидий, что привело к массовой заморозке новостроек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно данным государственной службы статистики, в первом квартале объем введенного в эксплуатацию жилья в России рухнул на 28% в годовом исчислении, а крупнейший кредитор страны Сбербанк констатировал полную остановку развития отрасли за этот период.

Так, в пригороде Москвы покупатели квартир в недостроенном жилом комплексе "Остафьево" массово подают в суд на компанию-застройщика "Самолет".

После рекордных объемов строительства в 2023 году, поддерживаемых государственными ипотечными кредитами, российский строительный сектор вошел в глубокую стагнацию.

Главными факторами давления стали сокращение субсидий, высокая стоимость заимствований и общий экономический спад, вызванный затяжной войной против Украины.

Задержки строительства

Руководство компании "Самолет", являющейся одним из крупнейших девелоперов России, признает задержки и заявляет о замене ряда подрядчиков, обещая выполнить обязательства до конца сентября. Стоимость жилья в этом комплексе начинается от 7,5 миллиона рублей.

Финансовые отчеты фирмы отчетливо демонстрируют общерыночный кризис. Из-за дорогих кредитов "Самолет" понес убытки в 2025 году, а отказ от субсидий заставил компанию рефинансировать долги. Общий объем задолженности девелопера в конце прошлого года составил 373 миллиарда рублей.

Невыплаты зарплат и протесты покупателей

Анализ центрального банка России зафиксировал рост на 10% запросов на реструктуризацию кредитов от строительных компаний в первом квартале. Помимо финансовых проблем, компании сталкиваются с падением реализации.

Более 75% застройщиков не выполнили планы по продажам, а большая часть прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации.

Как пишет Reuters, клиенты "Остафьево" самостоятельно проверили строительную площадку и выяснили, что рабочим не выплачивают заработную плату. Представители застройщика подтверждают наличие споров, отмечая, что персонал получает меньше, чем требуется.

Ситуация обострилась после окончания в январе государственного моратория, ранее запрещавшего гражданам взыскивать с компаний штрафы за срыв сроков строительства.

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок.