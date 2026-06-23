У Росії заморожують новобудови: покупці подають до суду на найбільшого забудовника

Російський будівельний сектор увійшов у глибоку стагнацію та зазнає збитків через затяжну війну проти України, високу вартість кредитів і скасування держсубсидій, що призвело до масового заморожування новобудов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними державної служби статистики, у першому кварталі обсяг введеного в експлуатацію житла в Росії обвалився на 28% у річному обчисленні, а найбільший кредитор країни Сбербанк констатував повну зупинку розвитку галузі за цей період.

Так, у передмісті Москви покупці квартир у недобудованому житловому комплексі "Остаф'єво" масово подають до суду на компанію-забудовника "Самолет".

Після рекордних обсягів будівництва у 2023 році, які підтримувалися державними іпотечними кредитами, російський будівельний сектор увійшов у глибоку стагнацію.

Головними чинниками тиску стали скорочення субсидій, висока вартість запозичень та загальний економічний спад, викликаний затяжною війною проти України.

Затримки будівництва

Керівництво компанії "Самолет", яка є одним із найбільших девелоперів Росії, визнає затримки та заявляє про заміну низки підрядників, обіцяючи виконати зобов'язання до кінця вересня. Вартість житла у цьому комплексі починається від 7,5 мільйонів рублів.

Фінансові звіти фірми чітко демонструють загальноринкову кризу. Через дорогі кредити "Самолет" зазнав збитків у 2025 році, а відмова від субсидій змусила компанію рефінансувати борги. Загальний обсяг заборгованості девелопера наприкінці минулого року сягнув 373 мільярдів рублів.

Невиплати зарплат та протести покупців

Аналіз центрального банку Росії зафіксував зростання на 10% запитів на реструктуризацію кредитів від будівельних фірм у першому кварталі. Крім фінансових проблем, компанії стикаються з падінням реалізації.

Понад 75% забудовників не виконали планів із продажів, а більша частина прогнозує подальше погіршення ситуації.

Як пише Reuters, клієнти "Остаф'єво" самостійно перевірили будівельний майданчик і з'ясували, що робітникам не виплачують заробітну плату. Представники забудовника підтверджують наявність суперечок, зазначаючи, що персонал отримує менше, ніж вимагає.

Ситуація загострилася після закінчення в січні державного мораторію, який раніше забороняв громадянам стягувати з компаній штрафи за зрив термінів будівництва.

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок.