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Минимальная зарплата в Украине может превысить 11 тыс. грн: когда это произойдет
В Бюджетной декларации на 2027-2029 годы правительство предусмотрело постепенное повышение минимальной заработной платы.
Как пишет Delo.ua, прогнозные показатели содержатся в правительственном постановлении №793 от 17 июня.
Кабмин показал прогноз зарплат до 2029 года
Кабинет Министров в Бюджетной декларации на 2027-2029 годы заложил постепенное повышение минимальной заработной платы в течение следующих трех лет.
Согласно документу, с 1 января 2027 года минимальная зарплата должна составлять 9546 грн. В 2028 году ее планируют повысить до 10377 грн, а с 1 января 2029 года - до 11114 грн.
Также правительство определило прогнозные размеры должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки. Предполагается, что в 2027 году он составит 3819 грн, в 2028 году вырастет до 4151 грн, а в 2029 году - до 4446 грн.
В Бюджетной декларации отмечается, что Верховная Рада и Кабинет Министров продолжат работу над усовершенствованием системы оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, речь идет о постепенном отделении должностных окладов от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Кроме того, документ предполагает рост прожиточного минимума с учетом прогнозной инфляции. Так, с 1 января 2027 года он составит 3 559 грн. на одного человека, с 1 января 2028 года - 3 876 грн., а с 1 января 2029 года - 4 151 грн.
Планируемые показатели должны стать основой для формирования государственной бюджетной политики на ближайшие годы и определения социальных стандартов в Украине.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов трудовой деятельности лица за пределами страны в страховой стаж (стаж работы) для назначения пенсии по возрасту.