В Україні можливий дефіцит пального вже у квітні: уряд закликають не ігнорувати проблему

В Україні можливий дефіцит пального вже у квітні / Depositphotos

Уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні.

Як пише Delo.ua, про заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Наслідки війни на Близькому Сході для України

Він зауважив, що війна на Близькому Сході продовжується, і всупереч першим прогнозам, швидкого воєнного рішення або дипломатичного врегулювання цього конфлікту не відбулось. 

Гетманцев підкреслює, що нові обставини змушують більш серйозно віднестись до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і Україна у разі, якщо війна затягнеться. На думку нардепа, потрібно звернути увагу на прогноз одного з провідних американських банків JPMorgan Chase & Co щодо перспектив нафтовидобутку в країнах Близького Сходу. За даними аналітиків, якщо рух через Ормузьку протоку буде заблокований, основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, а далі будуть змушені істотно скоротити виробництво.

"Такий сценарій обіцяє нові серйозні проблеми для світової економіки. І в цьому випадку ми можемо зіткнутись не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні місяці", - переконаний Гетманцев.

Що треба зробити

З огляду на ці ризики, на думку нардепа, доцільно вже зараз стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку, зокрема, "Укрнафтою". Гетманцев також вважає, що варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах.

"Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної", - переконаний нардеп.

Він додав, що з огляду на серйозність ситуації уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Також Гетманцев закликає провести попередні переговори з міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги.

"В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні. Щоб унеможливити проблеми, потрібно реагувати завчасно!", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Також Антимонопольний комітет України розпочав перевірку причин підвищення цін на автозаправках на початку березня 2026 року.

Автор:
Світлана Манько