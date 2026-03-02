Запланована подія 2

Новый ІТ-сервис Гостаможслужбы упростит взаимодействие бизнеса и таможни

Гостаможслужба
Гостаможслужба создала контакт-центр системы Help desk / Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины завершила создание и настройку ІТ-решения для контакт-центра системы Help desk. Старт работы контакт-центра намечен на начало апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

Платформа обеспечивает многоканальное взаимодействие с пользователями: прием запросов через бесплатный телефон, Viber и веб-чат, запись телефонных разговоров, а также формирование статистики и отчетности для контроля качества обслуживания.

ІТ-решение интегрировано с существующей системой Help desk, позволяющей централизованно учитывать запросы, в частности, по системе совместного транзита NCTS, и обеспечивает непрерывность процессов поддержки пользователей.

Контакт-центр позволяет управлять очередями в режиме реального времени, отслеживать нагрузку операторов и контролировать сроки обработки запросов. Это обеспечит более ожидаемое взаимодействие для бизнеса и граждан, сократит время ожидания и повысит качество сервиса.

Развитие Контакт-центра предполагает дальнейшее расширение функционала системы Help desk для более эффективной обработки запросов и стандартизации информационной поддержки.

Добавим, что в январе 2025 года все страны-участники Конвенции о процедуре совместного транзита перешли на NCTS Фаза 5 и начали использовать единую обновленную версию электронной транзитной системы.

Автор:
Татьяна Гойденко