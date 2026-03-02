Новий ІТ-сервіс Держмитслужби спростить взаємодію бізнесу та митниці

Державна митна служба України завершила створення та налаштування ІТ-рішення для контакт-центру системи Help desk. Старт роботи Контакт-центру заплановано на початок квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Платформа забезпечує багатоканальну взаємодію з користувачами: прийом запитів через безкоштовний телефон, Viber та вебчат, запис телефонних розмов, а також формування статистики та звітності для контролю якості обслуговування.

ІТ-рішення інтегровано з існуючою системою Help desk, що дозволяє централізовано обліковувати запити, зокрема щодо системи спільного транзиту NCTS, і забезпечує безперервність процесів підтримки користувачів.

Контакт-центр дозволяє керувати чергами в режимі реального часу, відстежувати навантаження операторів та контролювати строки опрацювання запитів. Це забезпечить більш передбачувану взаємодію для бізнесу та громадян, скоротить час очікування та підвищить якість сервісу.

Розвиток Контакт-центру передбачає подальше розширення функціоналу системи Help desk для ефективнішого опрацювання запитів та стандартизації інформаційної підтримки.

Додамо, у січні 2025 року всі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту перейшли на NCTS Фаза 5 та почали використовувати єдину оновлену версію електронної транзитної системи.