В Україні починається атестація митників: Держмитслужба перевірить усіх працівників

Державна митна служба України офіційно розпочала процес одноразової атестації посадових осіб митних органів. Перевірка має визначити відповідність працівників займаним посадам, рівень їхньої професійної компетентності та доброчесності в межах реформи митниці.

Старт процедури закріплено наказом Держмитслужби №2400 від 14 травня 2026 року "Про початок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів".

До 13 липня планується сформувати атестаційні комісії. До їх складу залучатимуть представників міжнародних організацій для забезпечення прозорості процесу та дотримання європейських стандартів оцінювання.

Практичний етап атестації має стартувати у вересні 2026 року. Процедура передбачає:

тестування на знання законодавства України;

тестування загальних здібностей;

співбесіду для оцінки доброчесності та професійної компетентності.

Атестація проходитиме у дві черги. Протягом перших 18 місяців перевірку мають пройти заступники голови Держмитслужби, керівники структурних підрозділів центрального апарату, а також керівники митниць та їхні заступники.

Для інших посадових осіб митних органів граничний строк проведення атестації становить 36 місяців.

У Держмитслужбі наголосили, що відмова від проходження атестації, неподання заяви про участь або незадовільний результат можуть стати підставою для звільнення з державної служби.

Процедура проводиться відповідно до закону №3977-IX про реформу митних органів та постанови Кабміну №1100, яка визначає порядок оцінювання доброчесності та професійної компетентності митників.

