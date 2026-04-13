48% компаній назвали черги ключовою проблемою на митниці

Попри черги на кордоні, 62% бізнесу вважають роботу митниці ефективною, хоча й такою, що потребує змін, а от черги на кордоні залишаються найбільшою проблемою для 48,7% респондентів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), проведеного у січні–лютому 2026 року серед 345 підприємств зовнішньоекономічної діяльності.

У 2025 році індекс сприйняття роботи митниці бізнесом становив 0,29, що майже не змінилося порівняно з попередніми роками (0,30 у 2024-му та 0,32 у 2023-му). Показник залишається позитивним, що свідчить про переважання позитивних оцінок над негативними, однак демонструє незначне зниження.

Згідно з опитуванням, 62,3% компаній оцінюють митницю як ефективну, але таку, що потребує реформування.

Найбільшою проблемою залишаються черги на кордоні — про них заявили 48,7% респондентів. Показник майже не змінився порівняно з 2024 роком, але суттєво знизився відносно 2023-го. Це частково пов’язують із впровадженням системи електронної черги, хоча ефект від неї залишається обмеженим.

Другим і третім за значущістю викликами бізнес називає недостатню спроможність пунктів пропуску (29,5%) та технічне оснащення митниць (29,3%). На четвертому місці — недосконале законодавство, яке, за уточненням респондентів, частіше стосується не норм як таких, а їх тлумачення та застосування.

Водночас фіксується суттєве зниження скарг на корупційні ризики. Частка бізнесу, який відзначає брак прозорості, скоротилася до 25,8% проти 43,8% роком раніше. Скарги на корупцію та хабарництво знизилися до 21,3% проти 30,3% у 2024 році.

Серед пріоритетів реформ бізнес називає скорочення часу проходження процедур (51,6%) та зменшення витрат (28,2%), хоча важливість цих очікувань поступово знижується.

Середній час митного оформлення у 2025 році зріс до 6,9 години, митного огляду — до 3,4 години. Попри це, 47,5% респондентів оцінюють роботу митниці на "добре" або "відмінно", середній бал становить 3,5 із 5.

Оцінка частки "сірого імпорту" зросла до 17% проти 11,6% роком раніше, що свідчить про повернення проблематики в порядок денний бізнесу.

Водночас 76% компаній не стикалися з перешкодами з боку митниць суміжних країн. Серед проблемних напрямів найчастіше згадують Польщу.

Опитування також зафіксувало активне використання цифрових сервісів: 54,2% підприємств користуються "Єдиним вікном для міжнародної торгівлі", 64% експортерів та імпортерів — платформою "Дія.Бізнес".

Роль бізнес-асоціацій суттєво зросла — 56,7% компаній є їхніми членами, що є рекордним показником за весь період спостережень.

Нагадаємо, кілька днів тому уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія.

Європейська Бізнес Асоціація привітала призначення Мандзія. Бізнес тривалий час очікував на нового постійного керівника, тож його призначення може дати сигнал до зміцнення довіри та перезавантаження взаємодії митниці з бізнесом.

"Бізнес очікує на швидкі, прозорі та передбачувані процедури митного оформлення. Важливо, щоб рішення судів враховувалися у подальшій практиці Держмитслужби, аби роками не повторювалися типові скарги на неправомірні дії митних органів", йдеться в повідомленні ЄБА.