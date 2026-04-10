Український бізнес на шляху до ЄС: ще один виробник отримав найвищий рівень довіри митниці

Держмитслужба надала ще одному підприємству авторизацію АЕО / Державна митна служба України

Державна митна служба України видала авторизацію АЕО типу Б черговому підприємству. Тепер у країні налічується шість компаній із таким статусом. Новим власником авторизації став виробник комплектуючих для сільськогосподарської техніки з Тернопільщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДМСУ.

Статус АЕО-Б є підтвердженням високого рівня довіри з боку митних органів. Він засвідчує, що компанія відповідає стандартам безпеки, контролює операції, має фінансову стабільність та дотримується законодавства.

Значення для міжнародної торгівлі

Цей тип авторизації є базою для взаємного визнання митних процедур між країнами. "Коли кількість підприємств зі статусом АЕО-Б сягне щонайменше 10, Україна зможе розпочати переговори з ЄС та укласти угоди про взаємне визнання", — повідомляють у митній службі.

Це надасть українським експортерам переваги у ланцюгах постачання та спростить оформлення товарів у країнах-партнерах.

Наразі в Україні 119 підприємств мають статус АЕО - С, а 6 із них додатково й статус АЕО - Б. Перші авторизації про безпеку та надійність компанії почали отримувати у 2022 році, наприкінці 2024 року їх було вже три, у 2025 - п’ять.

Нагадаємо, станом на серпень минулого року в Україні налічувалося 100 компаній зі статусом авторизованого економічного оператора. Серед них — виробники, експортери, імпортери та експедитори.

Автор:
Тетяна Ковальчук