Український бізнес на шляху до ЄС: ще один виробник отримав найвищий рівень довіри митниці
Державна митна служба України видала авторизацію АЕО типу Б черговому підприємству. Тепер у країні налічується шість компаній із таким статусом. Новим власником авторизації став виробник комплектуючих для сільськогосподарської техніки з Тернопільщини.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДМСУ.
Статус АЕО-Б є підтвердженням високого рівня довіри з боку митних органів. Він засвідчує, що компанія відповідає стандартам безпеки, контролює операції, має фінансову стабільність та дотримується законодавства.
Значення для міжнародної торгівлі
Цей тип авторизації є базою для взаємного визнання митних процедур між країнами. "Коли кількість підприємств зі статусом АЕО-Б сягне щонайменше 10, Україна зможе розпочати переговори з ЄС та укласти угоди про взаємне визнання", — повідомляють у митній службі.
Це надасть українським експортерам переваги у ланцюгах постачання та спростить оформлення товарів у країнах-партнерах.
Наразі в Україні 119 підприємств мають статус АЕО - С, а 6 із них додатково й статус АЕО - Б. Перші авторизації про безпеку та надійність компанії почали отримувати у 2022 році, наприкінці 2024 року їх було вже три, у 2025 - п’ять.
Нагадаємо, станом на серпень минулого року в Україні налічувалося 100 компаній зі статусом авторизованого економічного оператора. Серед них — виробники, експортери, імпортери та експедитори.