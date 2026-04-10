Украинский бизнес по пути в ЕС: еще один производитель получил самый высокий уровень доверия таможни

Государственная таможенная служба Украины издала авторизацию АЭО типа Б очередному предприятию. Теперь в стране насчитывается шесть компаний с таким статусом. Новым владельцем авторизации стал производитель комплектующих для сельскохозяйственной техники из Тернопольской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГТСУ.

Статус АЭО-Б является подтверждением высокого доверия со стороны таможенных органов. Он свидетельствует, что компания отвечает стандартам безопасности, контролирует операции, имеет финансовую стабильность и соблюдает законодательство.

Значение для международной торговли

Этот тип авторизации является основой для взаимного признания таможенных процедур между странами. "Когда количество предприятий со статусом АЭО-Б составит не менее 10, Украина сможет начать переговоры с ЕС и заключить соглашения о взаимном признании", - сообщают в таможенной службе.

Это предоставит украинским экспортерам преимущества в цепях поставок и упростит оформление товаров в странах-партнерах.

Сейчас в Украине 119 предприятий имеют статус АЭО – С, а 6 из них дополнительно и статус АЭО – Б. Первые авторизации о безопасности и надежности компании начали получать в 2022 году, в конце 2024 года их было уже три, в 2025 – пять.

Напомним, по состоянию на август прошлого года в Украине насчитывалось 100 компаний . авторизованного экономического оператора. Среди них – производители, экспортеры, импортеры и экспедиторы.