Новые возможности для экспорта: сотня украинских предприятий получила статус авторизованного экономического оператора

В Украине уже 100 компаний получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО). Среди них – производители, экспортеры, импортеры и экспедиторы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Статус АЭО является международным знаком качества и доверия, подтверждающим надежность и безопасность компании в цепи поставки. Он позволяет предприятиям пользоваться упрощенными таможенными процедурами, что значительно экономит время и уменьшает логистические расходы.

Как отметили в Гостаможслужбе, это делает украинский бизнес более конкурентоспособным на мировом рынке, способствует росту экспорта и привлечению новых торговых партнеров.

"Статус АЭО — это не только привилегия, но и ответственность. Его наличие требует от предприятий постоянного контроля за своими операциями, соблюдения таможенного и налогового законодательства, а также эффективной системы внутренних процедур. Компании должны постоянно подтверждать свою надежность и готовность соблюдать высокие стандарты, иначе статус может быть приостановлен или отменен", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уже пять отечественных предприятий имеют одновременно оба типа авторизаций: "о предоставлении права на применение упрощений" (АЭО-С) и "о подтверждении безопасности и надежности" (АЭО-Б), что приближает Украину к возможности заключения соглашения о взаимном признании с другими странами, где функционирует программа.

Что такое АЭО?

Статус авторизованного экономического оператора свидетельствует о высокой степени доверия таможни к субъекту хозяйствования и предоставляет ему возможность пользоваться преимуществами и специальными упрощениями при таможенном оформлении. Сертификат могут получить как юридические лица, так и ФЛП.

Для того чтобы получить авторизацию экономического оператора предприятию необходимо подать в Гостаможслужбу заявление и анкету самооценки. Предприятию, которому предоставлена авторизация авторизованного экономического оператора Гостаможслужба, выдает сертификат.

