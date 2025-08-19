Гостаможслужба издала первые 100 авторизаций таможенным брокерам: самые распространенные ошибки при подаче заявления

С 19 апреля 2025 года Государственная таможенная служба Украины принимает заявки на получение авторизации для ведения таможенной брокерской деятельности. По состоянию на 19 августа уже издано 100 приказов о предоставлении таких авторизаций, а еще 22 проекта приказов находятся на согласовании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу таможни.

Первая авторизация была издана 27 мая 2025 года. Благодаря активной разъяснительной работе, подготовке документов и рассмотрению более 300 заявок, Гостаможслужба достигла отметки в 100 выданных авторизаций всего за четыре месяца.

Такая положительная динамика свидетельствует о росте заинтересованности бизнеса в легализации таможенной деятельности. Главным вызовом для предприятий остается качество заполнения документов.

Самые распространенные ошибки

При рассмотрении поданных заявлений Государственная таможенная служба Украины фиксирует типичные недостатки, которые могут быть основанием для отказа в рассмотрении заявлений.

Самые распространенные ошибки в поданных заявлениях:

сведения о местонахождении предприятия не соответствуют информации, внесенной в ЕГР;

код таможенного органа не соответствует классификатору Гостаможслужбы;

данные об агентах по таможенному оформлению не соответствуют информации, указанной в учетной карточке и т.п.

Гостаможслужба напоминает, что переходный период, во время которого действуют старые разрешения, продлится до 19 апреля 2026 года. Это позволит таможенным брокерам постепенно адаптироваться к новым правилам.

Для дальнейшего информирования и помощи бизнесу, 21 августа 2025 года Гостаможслужба проведет встречу с таможенными брокерами, которые еще не получили авторизацию. Мероприятие состоится на базе таможен.

Напомним, 27 мая Государственная таможенная служба Украины впервые предоставила авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии с обновленной процедурой, вступившей в силу 19 апреля.