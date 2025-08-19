Держмитслужба видала перші 100 авторизацій митним брокерам: найпоширеніші помилки при поданні заяви

З 19 квітня 2025 року Державна митна служба України приймає заявки на отримання авторизації для ведення митної брокерської діяльності. Станом на 19 серпня вже видано 100 наказів про надання таких авторизацій, а ще 22 проєкти наказів перебувають на погодженні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу митниці.

Першу авторизацію було видано 27 травня 2025 року. Завдяки активній роз’яснювальній роботі, підготовці документів і розгляду понад 300 заявок, Держмитслужба досягла позначки в 100 виданих авторизацій лише за чотири місяці.

Така позитивна динаміка свідчить про зростання зацікавленості бізнесу в легалізації митної діяльності. Головним викликом для підприємств залишається якість заповнення документів.

Найпоширеніші помилки

Під час розгляду поданих заяв Державна митна служба України фіксує типові недоліки, які можуть бути підставою для відмови у розгляді заяв.

Найпоширеніші помилки у поданих заявах:

відомості про місцезнаходження підприємства не відповідають інформації, внесеній в ЄДР;

код митного органу не відповідає класифікатору Держмитслужби;

дані про агентів з митного оформлення не відповідають інформації, зазначеній в обліковій картці тощо.

Держмитслужба нагадує, що перехідний період, під час якого діють старі дозволи, триватиме до 19 квітня 2026 року. Це дозволить митним брокерам поступово адаптуватися до нових правил.

Для подальшого інформування та допомоги бізнесу, 21 серпня 2025 року Держмитслужба проведе зустріч з митними брокерами, які ще не отримали авторизацію. Захід відбудеться на базі митниць.

Нагадаємо, 27 травня Державна митна служба України вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня.