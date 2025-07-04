Митні надходження до бюджету у червні зросли до 56,9 млрд грн – що імпортують найбільше

У червні 2025 року до державного бюджету України надійшло 56,9 млрд грн митних платежів. Це на 10,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року, і на 1,3 млрд грн більше, ніж у травні цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Попри виклики, спричинені воєнним станом, що впливають на структуру зовнішньої торгівлі, з початку року простежується стабільне зростання надходжень від митниці. У червні активність імпортерів зросла як за вагою вантажів (на 16,2%), так і за їхньою вартістю в доларовому еквіваленті (на 15,4%) порівняно з червнем 2024 року.

Основними бюджетоформуючими товарами залишаються нафтопродукти (12,4 млрд грн), автомобілі (5,9 млрд грн), нафтові гази (1,6 млрд грн), тютюнова продукція (1 млрд грн), сільськогосподарська техніка (0,8 млрд грн) і кам’яне вугілля (0,8 млрд грн).

Суттєве зростання надходжень у червні забезпечили, зокрема, імпорт легкових авто (плюс 1,7 млрд грн), нафтопродуктів (1,27 млрд грн), газів (817 млн грн), тютюнових виробів (696 млн грн), вугілля (524 млн грн) та сільгосптехніки (479 млн грн).

Водночас значним фактором, що впливає на формування митних надходжень, залишаються податкові пільги. У червні 2025 року загальна сума звільнення від сплати митних платежів при імпорті товарів склала 27,6 млрд грн, що на 41% більше, ніж у червні минулого року.

Додамо, у травні 2025 року до державного бюджету України спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів. Цей показник перевищує обсяг надходжень за аналогічний період минулого року на 7,2 млрд грн, а в порівнянні з квітнем поточного року — на 2,4 млрд грн.