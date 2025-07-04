Таможенные поступления в бюджет в июне выросли до 56,9 млрд грн – наиболее импортируемые

В июне 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 56,9 млрд. грн. таможенных платежей. Это на 10,2 млрд грн больше, чем за аналогичный месяц 2024 года и на 1,3 млрд грн больше, чем в мае этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Несмотря на вызовы, вызванные военным положением, влияющими на структуру внешней торговли, с начала года наблюдается стабильный рост поступлений от таможни. В июне активность импортеров возросла как по весу грузов (на 16,2%), так и по их стоимости в долларовом эквиваленте (на 15,4%) по сравнению с июнем 2024 года.

Основными бюджетоформирующими товарами остаются нефтепродукты (12,4 млрд грн), автомобили (5,9 млрд грн), нефтяные газы (1,6 млрд грн), табачная продукция (1 млрд грн), сельскохозяйственная техника (0,8 млрд грн) и каменный уголь (0,8 млрд грн).

Существенный рост поступлений в июне обеспечили, в частности, импорт легковых автомобилей (плюс 1,7 млрд грн), нефтепродуктов (1,27 млрд грн), газов (817 млн грн), табачных изделий (696 млн грн), угля (524 млн грн) и сельхозтехники (479 млн грн).

В то же время, значительным фактором, влияющим на формирование таможенных поступлений, остаются налоговые льготы. В июне 2025 года общая сумма освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте товаров составила 27,6 млрд. грн., что на 41% больше, чем в июне прошлого года.

В мае 2025 года в государственный бюджет Украины направлено 55,6 млрд грн таможенных платежей. Этот показатель превышает объем поступлений за аналогичный период в прошлом году на 7,2 млрд грн, а по сравнению с апрелем текущего года — на 2,4 млрд грн.