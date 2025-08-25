Нові можливості для експорту: сотня українських підприємств отримала статус авторизованого економічного оператора

В Україні вже 100 компаній отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Серед них — виробники, експортери, імпортери та експедитори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Статус АЕО є міжнародним знаком якості та довіри, що підтверджує надійність і безпеку компанії в ланцюзі постачання. Він дозволяє підприємствам користуватися спрощеними митними процедурами, що значно економить час і зменшує логістичні витрати.

Як зазначили у Держмитслужбі, це робить український бізнес більш конкурентоспроможним на світовому ринку, сприяє зростанню експорту та залученню нових торговельних партнерів.

"Статус АЕО — це не лише привілей, а й відповідальність. Його наявність вимагає від підприємств постійного контролю за своїми операціями, дотримання митного та податкового законодавства, а також ефективної системи внутрішніх процедур. Компанії повинні постійно підтверджувати свою надійність і готовність дотримуватись високих стандартів, інакше статус може бути призупинено або скасовано", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вже п’ять вітчизняних підприємств мають одночасно обидва типи авторизацій: "про надання права на застосування спрощень" (АЕО-С) та "про підтвердження безпеки та надійності" (АЕО-Б), що наближає Україну до можливості укладання угоди про взаємне визнання з іншими країнами, де функціонує програма АЕО.

Що таке АЕО?

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Сертифікат можуть отримати як юридичні особи, так і ФОПи.

Для того, щоб отримати авторизацію економічного оператора підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки. Підприємству, якому надано авторизацію авторизованого економічного оператора Держмитслужба видає сертифікат.

Нагадаємо, ще у п’яти пунктах пропуску встановили мобільні сканери. Сучасне обладнання працюватиме на кордонах України з Румунією, Словаччиною та Польщею.