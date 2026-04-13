48% компаний назвали очереди ключевой проблемой на таможне

Несмотря на очереди на границе, 62% бизнеса считают работу таможни эффективной, хотя и нуждающейся в изменениях, а вот очереди на границе остаются наибольшей проблемой для 48,7% респондентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса Института экономических исследований (ИЭД), проведенного в январе-феврале 2026 года среди 345 предприятий внешнеэкономической деятельности.

В 2025 году индекс восприятия работы таможни бизнесом составил 0,29, что почти не изменилось по сравнению с предыдущими годами (0,30 в 2024 и 0,32 в 2023). Показатель остается положительным, что свидетельствует о преобладании положительных оценок над отрицательными, однако демонстрирует незначительное понижение.

Согласно опросу, 62,3% компаний оценивают таможню как эффективную, но нуждающуюся в реформировании.

Наибольшей проблемой остаются очереди на границе – о них заявили 48,7% респондентов. Показатель почти не изменился по сравнению с 2024 годом, но существенно снизился по отношению к 2023-му. Это частично связывается с внедрением системы электронной очереди, хотя эффект от нее остается ограниченным.

Вторым и третьим по значимости вызовам бизнес называет недостаточную способность пунктов пропуска (29,5%) и техническое оснащение таможен (29,3%). На четвертом месте — несовершенное законодательство, которое по уточнению респондентов чаще касается не норм как таковых, а их толкования и применения.

В то же время, фиксируется существенное снижение жалоб на коррупционные риски. Доля бизнеса, отмечающего нехватку прозрачности, сократилась до 25,8% против 43,8% годом ранее. Жалобы на коррупцию и взяточничество снизились до 21,3% против 30,3% в 2024 году.

Среди приоритетов реформ бизнес называет сокращение времени прохождения процедур (51,6%) и уменьшение затрат (28,2%), хотя важность этих ожиданий постепенно снижается.

Среднее время таможенного оформления в 2025 году выросло до 6,9 часа, таможенного досмотра — до 3,4 часа. Несмотря на это, 47,5% респондентов оценивают работу таможни на "хорошо" или "отлично", средний балл составляет 3,5 из 5.

Оценка доли "серого импорта" выросла до 17% против 11,6% годом ранее, что свидетельствует о возвращении проблематики в повестку дня бизнеса.

В то же время, 76% компаний не сталкивались с препятствиями со стороны таможен сопредельных стран. Среди проблемных направлений чаще всего упоминается Польша.

Опрос также зафиксировал активное использование цифровых сервисов: 54,2% предприятий пользуются "Единым окном для международной торговли", 64% экспортеров и импортеров - платформой "Дія.бізнес".

Роль бизнес-ассоциаций существенно возросла — 56,7% компаний являются членами, что является рекордным показателем за весь период наблюдений.

Напомним, несколько дней назад правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия.

Европейская Бизнес Ассоциация приветствовала назначение Мандзия. Бизнес долго ждал нового постоянного руководителя, поэтому его назначение может дать сигнал к укреплению доверия и перезагрузке взаимодействия таможни с бизнесом.

"Бизнес ожидает быстрые, прозрачные и предполагаемые процедуры таможенного оформления. Важно, чтобы решения судов учитывались в дальнейшей практике Гостаможслужбы, чтобы годами не повторялись типовые жалобы на неправомерные действия таможенных органов", говорится в сообщении ЕБА.