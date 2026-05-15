Оцінка роботи митниці знизилась: які проблеми фіксує бізнес

Інтегральна оцінка Митного індексу України у 2025 році знизилась до 3,24 бала з 5 можливих порівняно з 3,40 бала роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щорічного опитування бізнесу ЄБА.

Усі ключові компоненти індексу продемонстрували помірне погіршення. Оцінка якості митних послуг становить 3,04 бала проти 3,08 у 2024 році. Рівень корупції оцінено у 3,34 бала проти 3,53 роком раніше. Оцінка роботи системи "єдине вікно" знизилась до 3,34 бала з 3,59 у попередньому періоді.

Попри загальне зниження показників, окремі параметри демонструють змішані тенденції. Зменшилась кількість компаній, які стикаються з коригуванням митної вартості, а також частота фізичних оглядів і додаткового митного контролю.

Водночас бізнес частіше повідомляє про затримки без чітко визначених причин. Частка таких випадків зросла до 47% порівняно з 34% роком раніше. Проблеми з перекласифікацією товарів за кодом УКТЗЕД також залишаються актуальними та фіксуються 40% опитаних компаній.

Найнижчу оцінку серед компонентів традиційно отримала якість митних послуг. Більшість респондентів, 54%, називають її задовільною. Ще 26% оцінюють як високу, тоді як 18% вважають низькою, а 2% — дуже низькою.

Рівень корупційних проявів, за оцінками бізнесу, загалом не демонструє різкого погіршення. Про зростання корупції повідомили 4% респондентів, тоді як 64% вважають, що ситуація не змінилась. Ще 32% відзначили або незначне, або істотне зниження рівня корупції.

Система "єдине вікно" залишається одним із найбільш стабільних елементів оцінки, однак також демонструє зниження. Задовільною її роботу вважають 52% компаній, доброю — 30%, дуже доброю — 8%, тоді як 10% дають негативну оцінку.

Серед ключових побажань бізнесу — розширення цифровізації митних процедур. Зокрема йдеться про відображення статусів документів у режимі реального часу, автоматичний розподіл заяв, інтеграцію з державними реєстрами та повний перехід на електронний документообіг без паперових копій.

Окремо респонденти вказують на необхідність підвищення передбачуваності процедур та уніфікації підходів до митного контролю, оскільки різні рішення митних органів і затягування оформлення залишаються системною проблемою.

Митний індекс розраховується Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року та базується на оцінці трьох складових — корупції, якості послуг і роботи "єдиного вікна". Рівень 3 бала вважається нейтральним, максимальний показник становить 5 балів.

Зниження індексу вказує на зростання очікувань бізнесу щодо реформування митниці та підвищення якості сервісів, тоді як фактична оцінка демонструє повільне погіршення ключових показників взаємодії з бізнесом.

Зауважимо, місяць тому 62% бізнесу вважали роботу митниці ефективною, хоча й такою, що потребує змін, а от черги на кордоні залишаються найбільшою проблемою для 48,7% респондентів.