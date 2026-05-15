Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оцінка роботи митниці знизилась: які проблеми фіксує бізнес

митниця
Митниця перерахувала 75 млрд грн за грудень / Державна митна служба України

Інтегральна оцінка Митного індексу України у 2025 році знизилась до 3,24 бала з 5 можливих порівняно з 3,40 бала роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щорічного опитування бізнесу ЄБА.

Усі ключові компоненти індексу продемонстрували помірне погіршення. Оцінка якості митних послуг становить 3,04 бала проти 3,08 у 2024 році. Рівень корупції оцінено у 3,34 бала проти 3,53 роком раніше. Оцінка роботи системи "єдине вікно" знизилась до 3,34 бала з 3,59 у попередньому періоді.

Попри загальне зниження показників, окремі параметри демонструють змішані тенденції. Зменшилась кількість компаній, які стикаються з коригуванням митної вартості, а також частота фізичних оглядів і додаткового митного контролю.

Водночас бізнес частіше повідомляє про затримки без чітко визначених причин. Частка таких випадків зросла до 47% порівняно з 34% роком раніше. Проблеми з перекласифікацією товарів за кодом УКТЗЕД також залишаються актуальними та фіксуються 40% опитаних компаній.

Найнижчу оцінку серед компонентів традиційно отримала якість митних послуг. Більшість респондентів, 54%, називають її задовільною. Ще 26% оцінюють як високу, тоді як 18% вважають низькою, а 2% — дуже низькою.

Рівень корупційних проявів, за оцінками бізнесу, загалом не демонструє різкого погіршення. Про зростання корупції повідомили 4% респондентів, тоді як 64% вважають, що ситуація не змінилась. Ще 32% відзначили або незначне, або істотне зниження рівня корупції.

Система "єдине вікно" залишається одним із найбільш стабільних елементів оцінки, однак також демонструє зниження. Задовільною її роботу вважають 52% компаній, доброю — 30%, дуже доброю — 8%, тоді як 10% дають негативну оцінку.

Серед ключових побажань бізнесу — розширення цифровізації митних процедур. Зокрема йдеться про відображення статусів документів у режимі реального часу, автоматичний розподіл заяв, інтеграцію з державними реєстрами та повний перехід на електронний документообіг без паперових копій.

Окремо респонденти вказують на необхідність підвищення передбачуваності процедур та уніфікації підходів до митного контролю, оскільки різні рішення митних органів і затягування оформлення залишаються системною проблемою.

Митний індекс розраховується Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року та базується на оцінці трьох складових — корупції, якості послуг і роботи "єдиного вікна". Рівень 3 бала вважається нейтральним, максимальний показник становить 5 балів.

Зниження індексу вказує на зростання очікувань бізнесу щодо реформування митниці та підвищення якості сервісів, тоді як фактична оцінка демонструє повільне погіршення ключових показників взаємодії з бізнесом.

Зауважимо, місяць тому 62% бізнесу вважали роботу митниці ефективною, хоча й такою, що потребує змін, а от черги на кордоні залишаються найбільшою проблемою для 48,7% респондентів.

Автор:
Тетяна Гойденко