На таможне произошел технический сбой: возможны задержки транзитных грузов

Государственная таможенная служба предупредила о возможных задержках при оформлении и обработке транзитных грузов из-за технических проблем в системе NCTS. Сбой усложнил электронный обмен сообщениями между украинской таможней и таможенными администрациями других стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В ведомстве не уточнили причину технических затруднений и сроки их полного устранения.

Специалисты таможни работают над восстановлением электронного обмена данными. До этого времени компаниям и перевозчикам рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании перемещения товаров по процедуре совместного транзита .

Что такое NCTS

NCTS — электронная система, посредством которой таможенные органы стран-участниц процедуры совместного транзита обмениваются данными о перемещении товаров.

В июне 2026 Украина перешла на обновленную NCTS Фаза 6, которая является частью дальнейшей интеграции украинской таможенной системы с европейской.

Напомним, в июне Украина запустила NCTS Фаза 6. Обновление изменило порядок электронного оформления транзитных грузов при перевозке между Украиной и странами ЕС.