Таможенный безвиз работает: украинские компании оформили десятки тысяч транзитных деклараций

Украинская система совместного транзита NCTS продолжает демонстрировать рост: в апреле-июне 2026 года было оформлено 56,3 тысяч транзитных деклараций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

Новый этап таможенной интеграции

Во втором квартале 2026 года Украина продолжила активную интеграцию в европейское таможенное пространство благодаря развитию системы совместного транзита NCTS. Ключевым событием этого периода стал переход на применение NCTS Фаза 6 в режиме Opt-In, состоявшемся 22 июня.

За апрель-июнь 2026 года в системе NCTS было оформлено 56,3 тысяч транзитных деклараций. Из них более 37,1 тысяч перемещений, начатых украинскими таможнями, успешно завершились в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита. В то же время украинские таможенные органы обеспечили завершение еще 19,2 тысяч транзитных операций, которые были начаты за пределами Украины.

Система NCTS активно употребляется и для внутренних перевозок. За второй квартал почти 9,4 тысячи деклараций Т1 было оформлено для перемещения товаров по территории Украины.

Наиболее результативным месяцем стал июнь. Тогда были зафиксированы самые высокие показатели с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита в октябре 2022 года: оформлено около 13 тысяч деклараций на отправку и около 7 тысяч деклараций на назначение в Украине.

Параллельно растет использование гарантийных инструментов при международных транзитных перевозках. Во втором квартале украинские общие гарантии применили почти в 33 тысячах деклараций Т1, по которым товары перемещались по территории Европейского Союза.

Кроме того, за этот период Государственная таможенная служба зарегистрировала 35 новых общих гарантий в системе управления гарантиями NCTS. По состоянию на конец квартала действовали 118 общих гарантий общей суммой более 426 млн. евро и 10,7 тысячи индивидуальных гарантий на сумму 820,1 млн. евро.

В Гостаможслужбе отмечают, что стабильный рост показателей и внедрение NCTS Фаза 6 свидетельствуют об эффективном развитии системы совместного транзита в Украине. Дальнейшее усовершенствование электронных сервисов и гармонизация таможенных процедур с европейскими стандартами должны расширить возможности для бизнеса и упростить международные перевозки.

Заметим, таможенные органы в течение первого полугодия 2026 обнаружили 6 009 нарушений таможенных правил на сумму свыше 2,5 млрд. грн. Число таких правонарушений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.