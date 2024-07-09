Прибуток українських банків в січні-травні зріс на чверть

За перші п'ять місяців 2024 року українські банки заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з повідомленням, від початку 2024 року 63 українські банки отримали 67,97 млрд грн прибутку після оподаткування, що на чверть більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Податок на прибуток склав 16,5 млрд грн, що у 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Серед 63 банків лише 7 виявилися збитковими, сукупно втративши 131,83 млн грн.

При цьому, 85% загального прибутку припадає на десятку найприбутковіших банків, серед яких чотири державних, чотири іноземних та два приватних.

Державні банки показали значні результати, заробивши 41,4 млрд грн сукупного прибутку. Винятком став лише Перший інвестиційний банк, який зазнав збитків у розмірі 16,5 млн грн.

Як повідомляють в "Опендатабот", найбільші прибутки показав Приватбанк, який залишається лідером серед українських банків, заробивши 23,96 млрд грн, що становить третину від загального прибутку всіх банків. Проте, цей показник на 6% менший, ніж у попередньому році. Значну частину податків також сплатив Приватбанк — 8,04 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом заробили 16,23 млрд грн, що становить 24% від сукупного прибутку всіх українських банків.

Лідером цієї групи став Райффайзен банк, отримавши майже 4 млрд грн прибутку, що на 22% більше, ніж торік. Креді Агріколь банк показав найбільший приріст прибутку серед іноземних банків, заробивши у 5 разів більше — 3,12 млрд грн.

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку, що майже в 1,5 рази більше порівняно з попереднім роком.

Лідером серед них став ПУМБ, заробивши 3,2 млрд грн, що на 7% більше, ніж торік. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину прибутку цієї групи — 5,44 млрд грн. МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків, збільшивши його у 13,6 разів до 436,77 млн грн.

Додамо, що у І кварталі 2024 року українські банки заробили 40,5 млрд грн. Попри збільшення оподаткування, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

Додамо, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com