За первое полугодие только семь банков из 62 были убыточными

В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд. грн. чистой прибыли. Главными факторами прибыльности стали сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

О доходности банков

Отмечается, что на протяжении ІІ квартала доходность основных видов активов банков в дальнейшем снижалась.

По данным регулятора, быстрее всего спадала доходность депозитных сертификатов НБУ, в то же время банки уменьшали объемы этих вложений.

Как сообщают в НБУ, рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли.

"Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и нарастили доходы", — подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что рентабельность капитала банков за первое полугодие 2024 составила 48,4%, что ниже аналогичного показателя первой половины 2023 года на уровне 56%.

Как отметили в регуляторе, растут объемы начисленных банками налогов на прибыль, за I полугодие они составляли 22 млрд грн.

"За первое полугодие только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн грн", – сообщили в НБУ.

Напомним, что за 2023 год согласно уточненным данным банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Налогообложение сверхприбылей банков

В 2023 году украинским банкам насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Заметим, что за первые пять месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.