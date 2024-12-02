В 2025 году 67% транспортных компаний готовы инвестировать в развитие бизнеса

По результатам исследования "Инфраструктурный индекс 2024", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией по сотрудничеству с юридическими компаниями Arzinger и Sayenko Kharenko, 67% транспортных компаний готовятся инвестировать в свое развитие в следующем году.

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Об этом сообщили в ЕБА.

В то же время в этом году такие инвестиции осуществляли 59% компаний. Большинство инвестиций было направлено на :

модернизацию существующих объектов (59%),

создание новых мощностей и инфраструктуры (44%),

приобретение готовых объектов (16%).

Эти вложения в основном касались улучшения логистики и расширения присутствия как в Украине, так и за ее пределами. Основными источниками финансирования стали собственные средства (79%), долговое финансирование (30%) и гранты (9%). Привлеченные средства разделились на украинские (61%) и иностранные инвестиции (39%).

Среди препятствий для инвестиций компании называют риск потери активов из-за ситуации безопасности, а также — нехватка внешнего финансирования и собственных средств.

Ущерб от войны

Прямые убытки от боевых действий в 2024 году понесли 53% транспортных предприятий. Почти половина из них оценивает ущерб как существенный. В то же время 41% компаний уже восстановили поврежденные объекты, тогда как 25% планируют это сделать в ближайшее время, а 28% после завершения войны.

6% предприятий отметили, что восстановление инфраструктуры невозможно или нецелесообразно. Среди планирующих взыскание убытков (45% опрошенных) компании находятся на разных этапах подготовки:

фиксация повреждений и сбор доказательств (41%),

оценка убытков (38%),

поиск консультантов (23%),

подача исков (10%).

Основные вызовы

По данным ЕБА, наиболее актуальным вопросом в 2024 году для участников опроса является нехватка кадров (69% респондентов). Рост логистических издержек отрицательно повлиял на 65% бизнесов.

Среди других вызовов: ограниченная деятельность морских терминалов и опасность судоходства, уменьшение спроса, сокращение экспорта и импорта из-за снижения производства, дефицит электроэнергии.

Дороги и пассажирские перевозки

82% респондентов поддерживают идею введения платных дорог, но при предварительном улучшении их качества.

В сфере пассажирских перевозок основными проблемами названы:

низкое качество общественного транспорта (57%),

деятельность нелицензированных перевозчиков (51%),

отсутствие интеграции разных видов транспорта для мультимодальных перевозок (49%).

Для стабилизации рынка логистики бизнес рекомендует государству открыть морские порты, обеспечить доступное страхование рисков для инвесторов, развивать государственно-частное партнерство, принять закон о железнодорожном транспорте, поддерживать восстановление поврежденных терминалов.

75% респондентов поддерживают идею создания отдельного центрального органа исполнительной власти для управления инфраструктурой, отделенного от Министерства развития общин и территорий.

Добавим, ЕБА узнали, что народные депутаты подготовили законопроект о внесении изменений в законодательство о государственной границе. Проект закона вызывает у бизнеса беспокойство.