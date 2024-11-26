Бизнес обеспокоен потенциальным увеличением полномочий пограничников

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) узнали, что народные депутаты подготовили законопроект о внесении изменений в законодательство о государственной границе. Проект закона вызывает у бизнеса беспокойство. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

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Представители ассоциации ситают, что новый законопроект содержит те же изменения, что и ранее зарегистрированный в парламенте законопроект №10128.

В частности, предлагается предоставить право пограничникам инициировать и самостоятельно проводить осмотры транспортных средств и товаров на границе совместно с нацполицией.

В ассоциации подчеркивают, что согласно законодательству, пограничники могут осуществлять подобные осмотры только совместно с таможенниками.

Предлагаемый подход может снизить конкурентоспособность украинских товаров на мировом рынке и привести к сокращению объемов внешней торговли.

Бизнес считает, что более оптимальным вариантом есть усовершенствование уже имеющихся процедур и использования ресурсов для повышения эффективности таможенных досмотров и оптимизации работы таможни.

Отмечается, что опыт европейских стран также показывает четкое разграничение функций пограничного и таможенного контроля.

Delo.ua ранее сообщало, что Украина приблизилась к полному применению таможенного законодательства ЕС. Закон приближает Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершает введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины.

Добавим, за первые шесть месяцев 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины зафиксировали значительный рост выявленных нарушений таможенных правил. Согласно официальным данным, было выявлено 5078 нарушений на общую сумму 13,4 млрд грн.