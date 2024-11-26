Бізнес стурбований потенційним розширенням повноважень прикордонників

Експерти Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) дізналися, що народні депутати підготували законопроєкт щодо внесення змін до законодавства про державний кордон. Проєкт закону викликає у бізнеса занепокоєння. Про це інформує пресслужба ЄБА.

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Представники асоціації зробили висновок, що новий законопроєкт містить ті ж самі зміни, що й раніше зареєстрований у парламенті законопроєкт №10128.

Зокрема, пропонується надати право прикордонникам ініціювати та самостійно проводити огляди транспортних засобів і товарів на кордоні спільно з Нацполіцією.

В асоціації наголошують, що згідно з законодавством прикордонники можуть здійснювати подібні огляди лише спільно з митниками. Європейська Бізнес Асоціація висловлює занепокоєння щодо можливого відновлення практики втручання правоохоронних органів у процес митного оформлення та застерігають про ризик зловживань.

Запропонований підхід може знизити конкурентоспроможність українських товарів на світовому ринку та призвести до скорочення обсягів зовнішньої торгівлі, вважають в ЄБА.

Натомість бізнес вважає більш оптимальним варіантом удосконалення вже наявних процедур та використання ресурсів для підвищення ефективності митних оглядів і оптимізації роботи митниці.

Наголошується, що досвід європейських країн також показує чітке розмежування функцій прикордонного та митного контролю.

Delo.ua раніше повідомляло, що Україна наблизилася до повного застосування митного законодавства ЄС. Закон наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) у законодавство України.

Додамо, за перші шість місяців 2024 року митниці Державної митної служби України зафіксували значне зростання виявлених порушень митних правил. Згідно з офіційними даними, було виявлено 5078 порушень на загальну суму 13,4 млрд грн.