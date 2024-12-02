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У 2025 році 67% транспортних компаній готові інвестувати у розвиток бізнесу
За результатами дослідження "Інфраструктурний індекс 2024", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у співпраці з юридичними компаніями Arzinger та Sayenko Kharenko, 67% транспортних компаній готуються інвестувати у свій розвиток наступного року.
Про це повідомили у ЄБА.
Водночас, цього року такі інвестиції здійснювали 59% компаній. Більшість інвестицій була спрямована на:
- модернізацію існуючих об'єктів (59%),
- створення нових потужностей і інфраструктури (44%),
- придбання готових об'єктів (16%).
Ці вкладення переважно стосувалися покращення логістики й розширення присутності як в Україні, так і за її межами. Основними джерелами фінансування стали власні кошти (79%), боргове фінансування (30%) та гранти (9%). Залучені кошти поділилися на українські (61%) та іноземні інвестиції (39%).
Серед перешкод для інвестицій компанії називають ризик втрати активів через безпекову ситуацію, а також - брак зовнішнього фінансування та власних коштів.
Збитки від війни
Прямі збитки від бойових дій у 2024 році зазнали 53% транспортних підприємств. Майже половина з них оцінює збитки як суттєві. Водночас 41% компаній уже відновили пошкоджені об'єкти, тоді як 25% планують це зробити найближчим часом, а 28% — після завершення війни.
6% підприємств зазначили, що відновлення інфраструктури неможливе або недоцільне. Серед тих, хто планує стягнення збитків (45% опитаних), компанії знаходяться на різних етапах підготовки:
- фіксація пошкоджень і збір доказів (41%),
- оцінка збитків (38%),
- пошук консультантів (23%),
- подання позовів (10%).
Основні виклики
За даними ЄБА, найбільш актуальним питанням у 2024 для учасників опитування є брак кадрів (69% респондентів). Зростання логістичних витрат негативно вплинуло на 65% бізнесів.
Серед інших викликів: обмежена діяльність морських терміналів та небезпека судноплавства, зменшення попиту, скорочення експорту та імпорту через зниження виробництва, дефіцит електроенергії.
Дороги та пасажирські перевезення
82% респондентів підтримують ідею запровадження платних доріг, але за умови попереднього поліпшення їхньої якості.
У сфері пасажирських перевезень основними проблемами названі:
- низька якість громадського транспорту (57%),
- діяльність неліцензованих перевізників (51%),
- відсутність інтеграції різних видів транспорту для мультимодальних перевезень (49%).
Для стабілізації ринку логістики бізнес рекомендує державі відкрити морські порти, забезпечити доступне страхування ризиків для інвесторів, розвивати державно-приватне партнерство, ухвалити закон про залізничний транспорт, підтримувати відновлення пошкоджених терміналів.
75% респондентів підтримують ідею створення окремого центрального органу виконавчої влади для управління інфраструктурою, відокремленого від Міністерства розвитку громад і територій.
Додамо, ЄБА дізналися, що народні депутати підготували законопроєкт щодо внесення змін до законодавства про державний кордон. Проєкт закону викликає у бізнеса занепокоєння.