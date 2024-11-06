Кабмін схвалив законопроєкт про перевезення швидкопсувних продуктів автомобільним транспортом

Кабінет міністрів ухвалив розроблений Міністерством розвитку громад та територій законопроєкт, який має покращити якість і безпеку перевезень продуктів, що швидко псуються.

Про це повідомляє Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про проєкт закону №12182, який вносить зміни до чинного закону "Про автомобільний транспорт". Документ вже зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроєкт, відповідний євроінтеграційним нормам, спрямований на впровадження механізму допуску транспорту до перевезень швидкопсувних товарів в Україні, що зараз є обов'язковою вимогою Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів.

Через відсутність подібної процедури в Україні майже 8 тисяч українських компаній із 70 тисячами вантажівок досі проходять перевірки за кордоном, зокрема в країнах ЄС, що підвищує витрати перевізників і створює ризик штрафів.

Новий законопроєкт передбачає визначення "ізотермічний транспортний засіб» і запроваджує технічні перевірки таких транспортних засобів акредитованими органами в Україні.

За словами заступника міністра розвитку громад Сергія Деркача, цей законопроєкт дасть можливість українським компаніям проходити необхідні перевірки в Україні, що зменшить витрати бізнесу та спростить процедуру експорту.

За попередніми оцінками, впровадження закону після схвалення Верховною Радою забезпечить до 100 мільйонів гривень щорічних надходжень до державного бюджету за рахунок нових робочих місць та розвитку експертного середовища.

Нагадаємо, 31 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює перелік сільськогосподарської продукції з обмеженим строком зберігання та продукції, що потребує особливого режиму зберігання.

Причиною цього стале те, що в листопаді 2023 року Федерація роботодавців України звернула увагу на відсутність пріоритетності в електронній черзі для перетину кордону для військових і небезпечних вантажів, а також - автомобів із сільськогосподарською продукцією, яка має обмежений строк зберігання.