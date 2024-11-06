Кабмин одобрил законопроект о перевозке скоропортящихся продуктов автомобильным транспортом

Кабинет министров принял разработанный Министерством развития общин и территорий законопроект, который должен улучшить качество и безопасность перевозок скоропортящихся продуктов.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Речь идет о проекте закона №12182, который вносит изменения в действующий закон "Об автомобильном транспорте". Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект, соответствующий евроинтеграционным нормам, направлен на внедрение механизма допуска транспорта к перевозкам скоропортящихся товаров в Украине, что сейчас является обязательным требованием Соглашения о международных перевозках скоропортящихся продуктов.

Из-за отсутствия подобной процедуры в Украине почти 8 тысяч украинских компаний с 70 тысячами грузовиков до сих пор проходят проверки за рубежом, в частности, в странах ЕС, что повышает расходы перевозчиков и создает риск штрафов.

Новый законопроект предполагает определение "изотермическое транспортное средство" и вводит технические проверки таких транспортных средств аккредитованными органами в Украине.

По словам заместителя министра развития общин Сергея Деркача, этот законопроект позволит украинским компаниям проходить необходимые проверки в Украине, что уменьшит расходы бизнеса и упростит процедуру экспорта.

По предварительным оценкам, введение закона после одобрения Верховной Радой обеспечит до 100 миллионов гривен ежегодных поступлений в государственный бюджет за счет новых рабочих мест и развития экспертной среды.

Напомним, 31 июля Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее список сельскохозяйственной продукции с ограниченным сроком хранения и продукции, требующей особого режима хранения.

Причиной тому стало то, что в ноябре 2023 года Федерация работодателей Украины обратила внимание на отсутствие приоритетности в электронной очереди для пересечения границы для военных и опасных грузов, а также — автомобилей с сельскохозяйственной продукцией, имеющей ограниченный срок хранения.