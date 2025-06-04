Налог на прибыль увеличился у 22 банков: сколько дополнительно должны уплатить

Согласно финальной версии балансовых отчетов банков за 2024 год, прибыль до налогообложения уменьшилась на 1%, налог на уплату выросла почти на 15%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что совокупная прибыль украинских банков к налогообложению за 2024 год составила 186,8 млрд. грн. — почти столько же, как и по предварительным данным Национального банка Украины. Однако прибыль после налогообложения просела значительно — на 12,8 млрд грн (то есть на 12%) и теперь составляет 90,9 млрд грн.

Как объясняют аналитики, это произошло из-за существенного доначисления налога на прибыль, который в итоге вырос на 15% и достиг 95,9 млрд грн. Соответственно налог съест 51% от прибыли. К сравнению, в 2023 году этот показатель составлял 48%, а в 2022 – только 25%.

Налог на прибыль после корректировки увеличился на 12,7 млрд грн

По данным "Опендатабота", 93% всех доначислений пришлось на государственные банки — это 11,78 млрд грн дополнительных налогов. Больше всего уплатил Ощадбанк: налог на прибыль после корректировки увеличился в 2,5 раза — с 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрэксимбанк дополнительно уплатил 2,94 млрд грн – его налог вырос в 15 раз. Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) — в 58 раз, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Единственным госбанком, где налог уменьшился, стал Укргазбанк: –455 млн грн.

Банкам с иностранным капиталом доначислили всего лишь 118,57 млн грн.

Банкам с частным капиталом доначислили 1,34 млрд грн, больше всего — А-Банке (+541 млн грн), Банка Южный (+308 млн грн) и МТБ (+225 млн грн).

Больше всего налог на прибыль после корректировки вырос у Украинского банка реконструкции и развития — в 84 раза: с 247 тыс. до 20,76 млн грн.

В целом налог на прибыль после корректировки увеличился у 22 банков – на 12,7 млрд грн. В то же время у 12 банков он уменьшился на 513,4 млн грн (88,8% из которых пришлось на Укргазбанк). В результате сумма налога превысила чистую прибыль банков на 5 млрд. грн.

Отметим, что в 2024 году банки рассчитывали налог на прибыль по ставке 25% и имели право учитывать уменьшение финансового результата до налогообложения убытков прошлых налоговых (отчетных) лет. Но после вступления в силу Закона № 4015-IX ставка возросла до 50% и банки были лишены права учитывать убытки прошлых периодов. Соответственно налоги к уплате также перечислились.

Заметим, что, согласно данным НБУ , 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Государственный ПриватБанк нарастил чистую прибыль за 2024 год на 6,3% – до 40,14 млрд грн, сохранив за собой лидерство в пятерке самых прибыльных банков страны. За ним следуют еще два государственных банка – Ощадбанк и Укрэксимбанк. Четвертую и пятую позиции заняли банки с иностранным капиталом Райффайзен и ОТП.